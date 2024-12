I piccoli alunni di San Giorgio a lezione di educazione stradale

Operatori della Polizia Stradale del Caps di Cesena hanno incontrato i bambini della scuola “Infanzia e Primavera Don Augusto Vaienti” di San Giorgio. La mattinata, svoltasi con esercizi individuali e di gruppo proposti anche nelle forme del gioco, ha permesso ai piccoli discenti di conoscere, od accrescere e consolidare, le principali regole che dirimono la circolazione stradale, con particolare riguardo al comportamento dei pedoni ed all’uso della bicicletta sulla strada. Al termine dell’incontro tutti i bambini, accompagnati dalle rispettive insegnanti, hanno potuto vedere l’auto della Polizia anche salendo a bordo e provando addirittura ad utilizzare qualche dispositivo. L’iniziativa, che proseguirà permanentemente nel corso della stagione, si inserisce in un più ampio progetto di educazione stradale proposto in scuole di diverso ordine e grado, col fine di consolidare nel tempo, un modello di orientamento culturale nella circolazione stradale. Il Caps opera dal 1956 quale centro di eccellenza per formare ed addestrare tutti gli operatori che svolgono servizi di Polizia Stradale. Successivamente ed in tempi più recenti, è anche scuola di formazione per le altre specialità della Polizia di Stato (Ferroviaria, Polizia Postale e delle Comunicazioni, di Immigrazione e di Frontiera), nonché scuola di I° livello per la formazione propedeutica e funzionale all’immissione in ruolo del personale neo assunto.