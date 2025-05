I poliziotti salgono in cattedra alla elementare ’D’Acquisto’

A lezione di legalità con la polizia di stato. Gli studenti della scuola primaria ’Salvo D’Acquisto’ di Cesena hanno preso parte ad una lezione speciale (nella foto). Maestri di eccezione per la giornata sono stati infatti i poliziotti del Commissariato di Cesena che hanno parlato di legalità e del rispetto delle regole in tutti gli ambiti della quotidianità, come famiglia, scuola e sport. Nel corso dell’incontro i poliziotti hanno sottolineato l’importanza di un uso consapevole e attento dei social e degli smartphone, mettendo in guardia gli scolari da quelli che possono essere i pericoli legati alla rete e all’utilizzo dei dispositivi informatici.

Tra i momenti che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è stato quello che visto il personale della Polizia Scientifica di Cesena illustrare come avviene l’acquisizione delle impronte digitali durante un sopralluogo sulla scena di un crimine tramite l’utilizzo delle polveri. Sono state realizzate alcune simulazioni che hanno coinvolto gli studenti in prima persona. Numerosi gli interventi e le curiosità che i bambini hanno rivolto agli operatori sull’attività quotidiana di un poliziotto. L’incontro è infine terminato con l’arrivo di una volante della Polizia di Stato messa a disposizione degli studenti per scoprire da vicino l’allestimento degli agenti che sono su strada e delle vetture di servizio che quotidianamente sono impegnate nell’attività di prevenzione e di controllo del territorio.