I ritratti sulla pelle di Sandra e Urbano

I disegni d’inchiostro sulla pelle come opere d’arte. Sono i protagonisti dello stand dei fotografi cesenati Sandra & Urbano a ‘Vernice art fair’, che si chiude oggi alla Fiera di Forlì. "Sono una decina i ritratti di corpi quasi completamente tatuati, che abbiamo stampato e trasportato su tele di grandi dimensioni, trattate con smalti all’acqua. Accompagna questa piccola esposizione una tavola per il tè del pomeriggio imbandita con le sorprendenti ceramiche dell’artista riminese Cecilia Coppola", spiega Urbano Sintoni che con Sandra Casadei (coppia anche nella vita) conduce la sua bottega in corte Dandini. Da sempre i tatuaggi fanno parte della storia dell’essere umano. Una volta scelti esclusivamente da persone ai margini della società, da qualche tempo si è tramutato in un fenomeno dilagante. "E’ da diversi anni che ci dedichiamo al progetto di ritrarre i corpi dipinti su suggerimento di Marcello Benvenuti, collezionista d’arte cesenate a cui ero legato da amicizia e che ci ha lasciato qualche anno fa – prosegue –. Fino a ora sono una dozzina i soggetti che hanno posato per noi ma non tutti hanno dato l’autorizzazione per poter essere esposti in pubblico". Ma cosa si nasconde dietro a chi imprime un segno sulla propria pelle fino a lasciare solo qualche lembo intatto? "Spesso nei confronti di queste persone si hanno dei pregiudizi – interviene Sandra Casadei –, ma conoscendoli e mettendoli a nudo abbiamo scoperto si tratta di persone sensibili, che spesso nascondono delle fragilità. Considerano il proprio corpo come una tela bianca, che diventa un mezzo per esprimersi e comunicare con gli altri".

Francesca Siroli