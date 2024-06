I Samantha Rocks accendono l’estate

I Samantha Rocks si esibiscono dal vivo sulla spiaggia di Cesenatico. L’appuntamento è giovedì sera alle 21, sul palco del Bagno Tropical, sull’arenile di Levante. Sarà l’occasione per cantare e ballare sulle note di grandi successi, tutti rigorosamente rock. Al termine del concerto, la serata live proseguirà con la musica selezionata dal dj Spino. I Samantha Rocks sono una cover band "alternative" che surfa nella storia della musica, spaziando dall’iconico pop anni degli anni ‘80 e il rock degli anni ’90, per arrivare alle grandi hit dei giorni nostri. Il gruppo è composto dalla cantante Cristina "Itsakindofmagic" Ferretti, Daniele Scarazzati alla chitarra, Lorenzo Monti al basso e Michele Eviani alla batteria.

Sarà dunque l’opportunità per conoscere ed apprezzare dal vivo un quartetto che sotto il nome dei Samantha Rocks trasmette passione ed energia, proponendo pezzi di artisti del calibro degli Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Foo Fighters, per giungere a Prince e ad autentici mostri sacri italiani quali Ivan Graziani e stranieri come Stevie Wonder. La partecipazione al concerto è gratuita e libera a tutti, le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 327 2004307, oppure recandosi direttamente al Bagno Tropical raggiungibili da via Montello, la traversa sul lungomare di Cesenatico all’altezza dei "Diamanti". In questo inizio di stagione 2024, è significativo vedere che, oltre al pubblico, anche gli imprenditori privati investono negli spettacoli e la musica dal vivo.

g.m.