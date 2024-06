I tecnici vincenti non confermati fino ad oggi

Sono state undici le promozioni nella storia del Cesena tra i professionisti, cinque in serie A, cinque in B e una in C; solo due volte i tecnici vincenti non sono stati confermati, in alcuni casi se ne sono andati altrove ma per scelta propria. Prima del divorzio recentissimo da Toscano per mancata sintonia tra tecnico e società, era accaduta solo un’altra separazione quella nell’estate 2019-2020 quando Beppe Angelini portò il rinato Cesena in C dalla D ma non vene ritenuto all’altezza, al suo posto Modesto. La prima promozione tra i professionisti è quella in B del 1967-1968 con Meucci, il tecnico rimase ma in cadetteria venne poi sostituito dalla coppia Matassoni-Riva nel gennaio successivo. Stagione 1972-‘73, prima volta del Cesena che approda in A, ma Radice preferisce la Fiorentina, al suo posto Bersellini e sarà una scelta felice. Stagione 1980-’81 Edmeo Lugaresi è da poco presidente, è serie A con Bagnoli che però preferisce Verona per motivi familiari dove inaugurerà uno splendido ciclo (fino al ’91) con la mitica conquista dello scudetto. Sulla panchina bianconera dopo dieci anni torna Gb Fabbri esonerato a gennaio, Lugaresi preferisce Renato Lucchi ad Arrigo Sacchi (tecnico della Primavera) e sarà salvezza. Annata 1987-’88, Cesena di nuovo in A, dopo il successo di San Benedetto con il Lecce, Bolchi non resta e scende in B ad Arezzo al suo posto Bigon. Stagione 1997-1998 Corrado Benedetti vince subito la C, viene confermato ma esonerato dopo una decina di giornate (Cesena-Reggina 0-2); Cavasin manterrà la categoria. Stagione 2004-2005 Castori porta il Cesena in B dopo la battaglia di Lumezzane, confermato e squalificato per la maxi rissa guiderà la squadra (dalla tribuna) alla salvezza in cadetteria con Gadda in panchina.

Stagione 2008-2009 inizia la straordinaria epopea di Bisoli, vince la serie C, confermato in B, ottiene la A con il successo di Piacenza. Andrà poi a Cagliari (dove durerà poco) sostituito da Ficcadenti e il Cesena resterà in A. Stagione 2013-2014 ancora Bisoli riporta il Cesena in A, viene confermato ma esonerato il 7 dicembre 2014 dopo il ko di Bergamo. Gli subentra Di Carlo, sarà retrocessione. Stagione 2018-’19 il Cesena riparte dalla D dopo il fallimento, Beppe Angelini porta i bianconeri in C ma non gli viene rinnovata la fiducia, al suo posto Modesto esonerato (per Viali) dopo Triestina-Cesena 4-1; il Cesena resta in C1. Ora il divorzio da Toscano (approdato in C a Catania) dopo una stagione straripante.