Idee per avvicinare i giovani al lavoro

Numerose le attività della Camera di commercio della Romagna di orientamento rivolte agli studenti per ridurre il mismatch quali-quantitativo tra domanda e offerta di lavoro territoriale, favorendo atteggiamenti positivi e opportunità in contrasto con la diffusa ‘paura del futuro’. Il focus di questo mese è dedicato ai più giovani, i ragazzi che hanno frequentato istituti secondari di primo grado in particolare delle classi seconde e terze, dai quali è assolutamente importante partire per instillare il ‘conosci te stesso’ e ‘ciò che ti circonda’, leit motiv per la vita professionale e non. Del progetto più longevo per le ‘medie’, Romagna al Lavoro, hanno beneficiato nel corrente anno scolastico-formativo oltre 9.900 ragazzi e le famiglie, circa 700 genitori. Quasi 400 le classi nelle quali sono intervenuti i formatori e gli orientatori esperti per 630 ore; molte di più erano state le richieste delle 27 scuole aderenti, 15 della provincia di Rimini e 12 di Forlì-Cesena. Il gradimento delle attività si è mostrato alto sia da parte delle terze nel periodo della scelta delle ‘superiori’, sia recentemente per le classi ‘seconde’ con le quali si iniziano a ‘seminare’ le tematiche utili poi nello sviluppo dell’anno successivo. Oltre ai seminari tematici, hanno avuto molta considerazione i moduli di intervista agli imprenditori fruiti da 30 classi; le testimonianze dirette hanno la miglior presa e resa sui ragazzi, per avvicinarli all’idea di lavoro e all’imprenditività. Anche gli approfondimenti in piccoli gruppi hanno riscosso particolare apprezzamento. Oltre 1.000 di 91 classi i ragazzi coinvolti con i progetti insieme a CTC-Azienda speciale della Camera di Bologna, di 10 scuole, 5 di Forlì-Cesena e 5 di Rimini e provincia, che hanno spaziato da Laboratori, a lezioni Spettacolo, a condivisione di ragionamenti sulle filiere produttive collegate ai prodotti e servizi in uso ogni giorno.