Il cambiamento climatico è dovuto alle emissioni di gas serra che si diffondono nell’atmosfera

Il cambiamento climatico è dovuto alle emissioni di gas serra nell’atmosfera. L’effetto serra è un processo che si verifica nell’atmosfera quando sono presenti troppi gas inquinanti che determinano l’innalzamento delle temperature e, di conseguenza, l’evaporazione dell’acqua: il vapore acqueo genera le nuvole che a loro volta producono la pioggia. Quando piove molto e in poco tempo, avviene lo straripamento dei fiumi le cui acque invadono i territori circostanti con vere e proprie alluvioni come quella avvenuta nella nostra regione. Se non si prendono immediati provvedimenti, questi fenomeni non faranno che aggravare la già preoccupante situazione nel mondo.

"Bisogna avere maggiore cura del territorio e cambiare i nostri comportamenti - ha dichiarato a CesenaToday Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramento Fondiario (ANBI) - Non possiamo più permetterci il lusso di costruire ovunque, è necessario smettere di urbanizzare soprattutto sui terreni che invece dovrebbero servire per assorbire l’acqua. L’Italia ha un territorio molto particolare, zone in cui la distanza dalla montagna al mare è molto ridotta, aumentando la velocità di discesa dell’acqua in caso di alluvione".

Luca Migliori, Giacomo Palmieri e Roberto Baioni Classe 3D scuola media Viale della Resistenza