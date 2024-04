Il carro di Peter Pan trionfa a Gambettola

Ha vinto il trofeo "Miglior Carro Mascherato 2024" il Gruppo Giovani Tonici con Peter Pan che ha ottenuto 2145 voti. 2° il Gruppo Asd Bar Malatesta con Tom & Gerry, 1470 voti; 3° il Gruppo Ass. Amici della Scuola con One Piece 1451 voti; 4° il Gruppo Ass. Eventi La Fenice con il carro Frozen 1319 voti. Fra i carri mascherati di seconda categoria il vincitore è stato il Gruppo I Maranèl di Forlì con Re Leone. L’edizione 138 del Carnevale di Romagna si è chiusa con un successo: si può dire contenti tutti. Contenti gli organizzatori della manifestazione, contenti i giovani che hanno costruito i carri mascherati e contenti i 20 mila spettatori (totale delle due sfilate) che hanno visto un bello spettacolo e si sono anche divertiti a raccogliere caramelle e palloni. Domenica sera tutti i partecipanti al Carnevale: uomini, donne e ragazzi, erano in piazza Pertini a ridosso del palco, in stato di fibrillazione in attesa che gli organizzatori di Gambettola Eventi, con i due presentatori: Beatrice Balzani e Fausto Peppi, annunciassero il risultato dello scrutinio dei voti, espressi dal pubblico nelle due sfilate e da una giuria tecnica, e quindi i nomi dei carri mascherati vincitori delle due categorie. Prima ci sono state una decina di premiazioni minori, inoltre sono stati ricordati due ragazzi deceduti pochi anni fa che erano nella organizzazione del Carnevale: Christian Capeti e Christian Galassi. Immancabili due parole di ringraziamento da parte della sindaca Letizia Bisacchi, felice per il successo della edizione, l’ultima del suo quinquennio alla guida del Comune di Gambettola, euforico per il successo il presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci, poi quando dal microfono è stato detto il nome del carro "Peter Pan" si è levato sul piazza un unico e grande grido di gioia, di urla, di salti sul palco e di tappi delle bottiglie che saltavano.

Vincenzo D’Altri