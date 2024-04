Il Cavalluccio, Technogym e Fineco: tre storie di successo unite in un workshop

"Storie di successo tra sport e finanza": è il titolo del workshop che venerdì ha visto protagonisti il Cesena FC insieme a due dei suoi partner, Fineco Bank e Technogym, presso il Technogym Village. Dopo i saluti da parte di Pierluigi Alessandri, Vice Presidente di Technogym, la giornata è proseguita tra video emozionali e gli interventi dei tre attori, coordinati da Anna Spigarolo, Sport Partner Relation Manager di Technogym. Il direttore sportivo del Cesena FC, Fabio Artico, ha raccontato il dietro le quinte di una stagione coronata dalla promozione in Serie B, prima era stato il turno dei manager di Technogym, Lorenzo Vispi e Luca Basso, e di Vincenzo Borchia, Area Manager Emilia Romagna e Marche di Fineco, che hanno rappresentato le evoluzioni, i valori e i traguardi raggiunti dalle due realtà nei rispettivi ambiti. Ad impreziosire la giornata è stata la partecipazione di Marco Parolo, ex calciatore del Cesena e della Nazionale Italiana, oggi apprezzato commentatore di Dazn, che ha ripercorso i suoi trascorsi in bianconero e presentato il libro “Quando giochi” scritto insieme al giornalista Marco Cattaneo.

A rappresentare la proprietà per il Cesena FC c’era anche Nick Aiello accompagnato da Massimo Agostini (foto), membro del consiglio di amministrazione, e da Claudia Gatti, responsabile marketing del club. A loro, nella seconda parte della giornata, si sono aggiunti il tecnico Domenico Toscano, il vice Michele Napoli e il preparatore atletico Andrea Nocera.