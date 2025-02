Il centro Auser Giulio Cesare soffia sulle prime 16 candeline

Centinaia di persone hanno presenziato alla festa del sedicesimo compleanno del circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare a Gatteo Mare, con un grande buffet per tutti e la torta gigante. Fondato nel 2009, il circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare conta circa 250 soci e dal 2016 presidente è Terzo Tosi. Il Giulio Cesare è l’unico circolo ricreativo e culturale che esiste a Gatteo Mare ed è aperto tutti i giorni da mezzogiorno fino a tarda sera.

Ha detto il sindaco Roberto Pari: "Il Centro Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare rappresenta l’esempio più chiaro delle funzioni che i centri svolgono nelle comunità locali perché costituiscono un punto di riferimento per le persone sole in difficoltà. Ma nello stesso tempo sono occasioni di incontro anche per l’intera comunità come a Gatteo Mare, dove un locale come questo era indispensabile. Un centro che funziona alla perfezione e che è una garanzia, sicurezza e punto di riferimento per tutti".

Ha aggiunto Carlo Sarpieri di Fiumicino di Savignano sul Rubicone ex presidente Auser territoriale di Cesena e dei 14 comuni del comprensorio e oggi consigliere regionale Auser e anche ex sindaco di Savignano sul Rubicone e presidente della Provincia: "A Cesena e nel cesenate complessivamente abbiamo 7 circoli con un totale di ben 3.940 iscritti dei quali 600 volontari attivi e 36 automezzi dei quali una parte di proprietà e altri in comodato gratuito. Mezzi che vengono impiegati nell’accompagnamento di persone verso strutture sanitarie, ospedali e servizi sociali. Siamo anche impegnati nel settore sicurezza negli attraversamenti stradali degli studenti delle scuole di ogni grado".

Ermanno Pasolini