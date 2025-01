Il Cesena assesta il primo colpo. Ecco La Gumina, oggi le visite

Il Cesena ha il suo nuovo attaccante. Definito ieri l’arrivo di Antonino la Gumina dalla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, questa mattina sosterrà le visite mediche e nel pomeriggio si unirà al gruppo e potrebbe quindi già essere utilizzato da Michele Mignani domenica contro il Cittadella. Classe 1996, cresciuto nelle giovanili del Palermo, con il quale ha esordito in serie A nella stagione 2014-2015, in carriera ha vestito anche le maglie di Ternana, Empoli, Como, Benevento e ovviamente Sampdoria. Nel curriculum anche 16 presenze ed una rete con la casacca del Mirandés, serie B spagnola, da gennaio a giugno 2024. In totale ha giocato 147 partite in B e segnato 30 reti a cui vanno aggiunte le 40 gare disputate in massima serie con soli tre gol realizzati. Dotato di buona velocità e fisicità, pur non essendo un gigante, è alto 182 centimetri, La Gumina predilige il ruolo di prima punta, ma può adattarsi anche a fare la spalla ad un altro attaccante. Quest’anno per lui solo nove presenze con la casacca blucerchiata e sempre da subentrato, sulle sue tracce c’erano anche Cosenza e Bari, ma il Cavalluccio ha battuto tutti spuntando il prestito ed anche l’aiuto della società ligure nel pagamento del lauto ingaggio, oltre 600mila euro netti l’anno.

L’accelerata sull’arrivo di La Gumina c’è stata nel momento in cui si è avuta la certezza dell’accordo di Sidney van Hooijdonk con gli olandesi del Nac Breda, squadra con la quale ha esordito nel calcio professionistico a diciotto anni e con la quale ha poi collezionato 70 presenze e 45 gol. Van Hooijdonk lascia la Romagna, il passaggio al club olandese è infatti a titolo definitivo, con un bottino di 405 minuti giocati, tra campionato e coppa, distribuiti in 15 presenze di cui solo quattro volte da titolare, con Salernitana e Carrarese in campionato e nelle trasferte di Coppa a Pisa e Bergamo, ma soprattutto senza nessun gol segnato.

Rimanendo in tema di mercato, in uscita, a breve, dovrebbe essere definito anche il passaggio in prestito del difensore Matteo Piacentini, da stabilire solo la destinazione visto che su di lui si sono mosse sia la Triestina che il Vicenza. Valige in mano anche per Riccardo Chiarello anche se, come è successo in estate, sono poche le richieste per il trequartista ex Alessandria. Definite le partenze, che in questo momento hanno priorità anche per alleggerire il monte ingaggi, il direttore sportivo Fabio Artico si concentrerà sull’altro obiettivo del mercato di riparazione, il centrocampista di quantità che manca nello scacchiere bianconero, ma prima della chiusura delle trattative il 3 febbraio potrebbe arrivare anche un altro difensore.

Andrea Baraghini