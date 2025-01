Il Cesena prova a cambiare pelle. Davanti piace Bonfanti del Pisa

E’ iniziato ieri il mercato che si concluderà alle 24 di lunedì 3 febbraio; le prime due operazioni ormai concluse dal Cesena sono in uscita, entrambe a titolo definitivo. Il centrocampista Saber Hraiech firmerà con l’ambizioso Trapani un contratto fino a giugno 2027, il difensore Matteo Piacentini (legato al Cavalluccio fino al 2026) è destinato alla Triestina dove troverà mister Tesser che lo ha avuto già a Modena.

Trattative in corso anche per salutare l’attaccante olandese Sydney van Hooijdonk che lascerà il bianconero nonostante sia stato acquistato in estate a titolo definitivo dal Bologna e abbia un contratto fino al 2026. Potrebbe tornare in Olanda dove ha sempre convinto, comunque sia il suo futuro è all’estero.

Il Cesena punta molto su questa finestra di mercato che nelle speranze del club dovrebbe rinforzare e rilanciare la squadra che dopo un buon avvio di campionato ora è in piena crisi; 5 ko nelle ultime 6 gare. Due gli obiettivi principali, quelli di maggior peso e qualità: una punta centrale, strutturata fisicamente che possa affiancare o sostituire Cristian Shpendi e un centrocampista di personalità abile in rottura e a rilanciare la manovra.

Come centravanti tra gli obiettivi Nicholas Bonfanti, scuola Inter, 22 anni, che a Pisa (14 presenze) dopo avere segnato 4 reti nelle prime cinque gare ha perso il posto da titolare causa l’esplosione del danese Alexander Lind autore di 5 reti e 2 assist in 16 partite. Così Bonfanti è in partenza, la società toscana lo darebbe in prestito: è favorito il Mantova che si è mosso con decisione, ma un pensiero lo sta facendo anche il Cesena.

Se dovessero partire altri elementi come Chiarello e non solo, e appare molto probabile, in lista il ds Artico ha l’ingaggio di un altro centrocampista e di un centrale di rincalzo. Al momento nulla si muove tra i portieri, Klinsmann continuerà a essere il titolare, nessuna novità su Pisseri e Siano; sull’estremo difensore tra i protagonisti della strepitosa scorsa stagione si era mosso il Perugia ma pare che gli umbri stiano dirottando su altri obiettivi.

Correvano voci che alcuni giovani bianconeri come il difensore Simone Pieraccini, considerato lo scarso minutaggio (4 presenze), avesse chiesto di andare altrove per giocare di più ma al momento tali eventualità non hanno trovato conferme.

La società dopo il ko di Carrara ha scelto per ora di continuare con mister Mignani (ha un contratto fino al giugno 2026) puntando forte sul mercato per dare maggiore personalità, qualità e forza a una squadra che dopo il brillante inizio sia come risultati che gioco da un po’ di tempo di è spenta ed è in fase involutiva. Un anno fa a gennaio la società non si mosse, il Cesena di Toscano infatti in C stava vincendo e convincendo ora invece tale sessione viene considerata importantissima.