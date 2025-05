Oggi banchetti informativi sui quesiti

Il Comitato referendario Forlì-Cesena Forlì-Cesena ’La Primavera della Democrazia’ oggi sarà nelle piazze per informare sui referendum dell’8 e 9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza.

"Di fronte al blackout mediatico e agli appelli all’astensione, noi saremo nelle piazze per rompere il muro di silenzio imposto dalla destra e per dire con forza che nessuno può mettere il bavaglio alla democrazia", afferma il Pd Cesena I banchetti informativi oggi si terranno a Borghi alla sagra del Bustreng tutto il giorno; a Cesena in piazza del Popolo ore 9-12.30, al Conad Montefiore 9-13, al Conad via Osoppo 86 tutto il giorno, in via Bruno 220 tutto il giorno, all’A&O Martorano 9-12.30, al Conad City via Ravennate 9-12.30, al Conad Ponte Abbadesse 8-13, al Despar quartiere al Mare ore 8.30-12.30. Inoltre i banchetti si terranno a San Mauro Pascoli al mercato 9-13, e a Cesenatico in piazza Ciceruacchio 9-13.