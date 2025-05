Serata in memoria di Kizito Mihigo: "La sua missione per la pace"

"Il perdono: la speranza per un mondo più giusto". E’ la conferenza che la commissione cultura dell’unità pastorale di Savignano organizzerà stasera nella chiesa della Natività di Maria Santissima di Castelvecchio. Alle 20.30 la messa in suffragio per Kizito Mihigo e alle 21.15, nel salone di fianco alla chiesa, l’inizio dell’incontro. Si tratta di una serata di approfondimento sulla situazione geopolitica dell’Africa dei Grandi Laghi, in particolare del Congo e del Ruanda, luoghi di violenze e ingiustizie, ma anche luoghi con storie e testimonianze di resistenza e resilienza. Si vuole scoprire la vita di Kizito Mihigo, giovane artista e costruttore di pace, perseguitato, incarcerato e morto in cella a 38 anni il 17 febbraio 2020. Il suo messaggio invita a riflettere sull’importanza del perdono come strumento di guarigione, di riconciliazione e pace. Saranno presenti Delphine Uwituze, presidente della Fondazione Kizito Mihigo per la Pace e il giornalista Rodolfo Casadei. Dice Yvonne Uwase, dal 2005 a Savignano: "Ero sua amica dal 2008 quando ha iniziato la sua missione di impegno per la pace. Ammiravo quello che faceva per riconciliare le due etnie in Ruanda. A cinque anni dalla morte ho organizzato questo incontro per farlo conoscere a tutti".