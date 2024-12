Il Comune: "Abbiamo cercato di aiutarlo"

Ha passato la notte davanti al garage da cui era stato sfrattato, con i vicini di casa che gli portavano cibo e bevande all’aperto. Khalifa Gaouem, 75enne di origine tunisina e in Europa da 50 anni, è in cerca di una casa dopo lo sfratto subito martedì dal garage in via Longiano in cui abitava da due anni. Il Comune di Cesena precisa che la situazione di Khalifa Gaouem è nota al servizio marginalità del settore tanto che gli operatori dei Servizi Sociali gli hanno proposto soluzioni alternative al garage. A Gaouem è stato proposto il trasferimento in una struttura di San Zaccaria e un sostegno economico, per coprire parte dei costi relativi alle spese di alloggio, pari a 200 euro da integrare alla pensione mensile. il provvedimento di sfratto dallo stabile di via Longiano era già stato notificato il 21 novembre scorso dopo che il legittimo proprietario dell’appartamento a cui il garage auto è collegato è deceduto il 1° novembre. In un primo momento l’occupante ha fatto sapere che avrebbe liberato il vano il 6 dicembre per poi non rispettare la parola data. In occasione dello sfratto, diventato esecutivo il 9 dicembre a Gaouem è stato proposta una soluzione di prima accoglienza per la notte, rifiutata.