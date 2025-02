"Il Comune metta in sicurezza via Madonna dello Schioppo"

Il consigliere comunale Giorgio Zanotti (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interpellanza per richiedere interventi urgenti sulla sicurezza di via Madonna dello Schioppo. "La richiesta – spiega una nota di FdI – giunge dopo anni di segnalazioni da parte dei residenti e una lunga serie di incidenti stradali.

I cittadini della zona, infatti, sollecitano da oltre trent’anni misure concrete per contenere il traffico e garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti. Nel 2019, una petizione firmata da 700 residenti ha chiesto interventi specifici, ma l’unico provvedimento adottato è stata l’installazione di una colonnina di controllo della velocità, spesso non funzionante". FdI evidenzia anche che non sono stati rispettati i ‘Patti di quartiere’ del 2021 che prevedevano la messa in sicurezza della via entro la fine del mandato. Via Madonna dello Schioppo è tra le dieci vie più incidentate di Cesena, con 58 incidenti registrati nell’ultimo decennio.