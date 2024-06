Questa sera alle 21.30 nella corte del Castello Malatestiano di Gatteo il terzo appuntamento con la rassegna Elsinore – Attori al castello sarà con Camillo Grassi che porterà in scena “Il Condor” di Gianni Clementi, un testo sul ciclismo, vissuto dal gregario, con la regia di Massimo Venturiello. Il gregario, in gergo sportivo, è quello addetto all’aiuto del Capitano. Deve soccorrerlo nei momenti di crisi, tirargli la volata. In poche parole deve immolarsi per la gloria di un altro, ma chi, in vita sua, non ha mai pensato di vincere almeno una volta?

Il Condor racconta così la storia di un eroe della sconfitta, esempio di generosità e gioco di squadra.