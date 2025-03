Il dg Di Taranto nella commissione per la sostenibilità economico finanziaria

La competenza e l’esperienza del direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto sarà anche al servizio della Lega di serie B, il dirigente infatti farà parte di una commissione di importanza strategica per l’attività generale, quella sulla sostenibilità economico finanziaria, della quale faranno parte anche il presidente Paolo Bedin, Elisabetta Fogaro dell’area amministrazione, finanza e controllo, Gabriele Nicolella dell’area legale oltre ai rappresentanti di società come Andrea Gazzoli (Spezia), Mauro Michelini (Cittadella), Paolo Morganti (Catanzaro), Filippo Polcino (Juve Stabia) e Alberto Bosco (Sampdoria). Tutto questo, compresa l’importante nomina del dg dei bianconeri, è stato deciso ieri durante l’assemblea di Lega B a Milano, alla quale ha partecipato anche il il presidente della Figc Gabriele Gravina. Paolo Bedin ha chiesto unità di intenti spiegando che l’obiettivo primario è di rendere le società e il sistema più sostenibili dal punto di vista economico-finanziario. E’ stato poi condiviso con i club un piano programmatico che impegna la governance per l’intero ciclo e punta su elementi come il posizionamento politico, i rapporti con le altre Leghe, la struttura organizzativa, sviluppo del prodotto, aumento dei ricavi commerciali, strategia di comunicazione e marketing. Redatto anche un documento nel quale si individua la necessità di un piano di riforme integrato del calcio, di sostenibilità economico finanziaria evidenziando le azioni da intraprendere nel campo dei diritti televisivi, dei ricavi commerciali, di valorizzazione dei giovani e di carattere infrastrutturale. Varata anche un’altra commissione che si occuperà dei giovani e della valorizzazione del talento.