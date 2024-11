Il ‘Festivalino’ tra concerti e talk

The K’s, Egosex, Roberta Sammarelli dei Verdena, Angelica, Loyal Cheaters, San Leo, Sandri, Bremo. Sono questi alcuni dei nomi che scandiranno le due giornate della nuova edizione del Festivalino di Solido il 20 e il 21 dicembre allo Spazio Marte di Cesena. Nato dalla collaborazione tra le kermesse Ferrara sotto le Stelle, Arti Vive festival e il cesenate Acieloaperto, Solido propone al pubblico un programma che include concerti, talk dal vivo e showcase. Si parte venerdì 20 dicembre dalle 19 con il primo appuntamento della sezione talk, tutta al femminile. Protagonista Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena e della band di Motta che discuterà con Amalia Apicella del tema ‘Biglietti alle stelle, il costo della musica live tra cachet e il ruolo delle multinazionali’. La serata prosegue con il live degli spagnoli Egosex, band dai ritmi coinvolgenti e melodie ipnotiche. Tocca poi alla cantautrice italiana Angelica, ora in tour con il terzo disco Sconosciuti Superstar. In apertura spazio alla musica del territorio con due nomi dal cesenate: il duo dark elettro-pop Bremo e il cantautore Sandri, fresco di pubblicazione del singolo Cane. Sabato 21 l’inizio è previsto invece alle 16.30 con due talk. Il primo è ‘Attraversare i confini: creare spazi sicuri e inclusivi nei festival’, con Arianna Poli e Francesca Santucci del progetto Fuori Binario, moderato da Elisa Graci, ex conduttrice di Radio Città del Capo, ora a capo della trasmissione ‘Playground’ su Radio Popolare. Graci torna anche per il talk ‘Disparità di genere, quando i festival escludono le artiste’ con il contributo di Simona Giuliano e del collettivo a fumetti ‘Povere Puttane’, composto da Giulia Cellino (in arte Ritardo), Martina Sarritzu ed Eliana Albertini. A seguire, la band indie rock inglese The K’s presenta il suo primo album ‘I Wonder if the world knows?’, che ha conquistato il pubblico e la critica inglese. In cartellone anche la rock band romagnola Loyal Cheaters. In apertura il groove del duo riminese San Leo, e Tristam, che da Riccione porta le sue canzoni d’amore d’altri tempi. Solido nasce con l’idea di mettere al centro cultura digitale, e inclusività. Tra i suoi obiettivi anche la riscoperta e rivalorizzazione del territorio, coinvolgendo i soggetti che ne fanno parte: artisti, pubblico, enti, associazioni e operatori del settore culturale. I biglietti per le singole giornate e gli abbonamenti sono disponibili su solidoretedifestival.it