Il grattacielo diventa una ‘sirena‘. Gara vinta da Diletta Alessandrini

Il grattacielo, uno dei luoghi simbolo di Cesenatico, è il soggetto sul quale si sono concentrati e anche sbizzarriti, gli studenti della scuola media Dante Arfelli. Questo edificio unico è stato rappresentato in un gelato, nello spazio, nella pizza, su di uno skate board, è diventato il becco di un gabbiano, il comodo appoggio di una sirena, uno strano concorrente del palio della cuccagna ed è finito addirittura su una spalla di Marco Pantani, per affrontare le salite più difficili. Su idea delle docenti di Arte e immagine, la torre costruita tra il 1957 e il 1958, è stata l’elemento al centro di un lavoro di 230 alunni di terza. È nato così il concorso #Voilàcesenatico, a cui ha aderito con entusiasmo il Comune di Cesenatico, nella persona dell’assessore Emanuela Pedulli, che prevede un podio, una premiazione ufficiale per i primi ventidue classificati e la trasformazione del disegno considerato più bello in una cartolina da distribuire ai turisti.

In giuria l’ex allenatore Alberto Zaccheroni, il cantante Mirko Casadei, l’artista Simone Tribuiani, Tania Gianesi, rappresentante del Comune e Silvia Tognacci, dirigente della scuola Arfelli. Il primo premio è andato a Diletta Alessandrini di 3ª D, con un’immagine che si rifà allo stile liberty, una sirena che si appoggia al grattacielo; secondo Riccardo Bussi di 3ª H che è riuscito a rappresentare le varie icone di Cesenatico: il Palio della Cuccagna, Garibaldi e un turista che viene proiettato come un extraterrestre al porto canale; terzo Alessandro Fusco della 3ª A perché è riuscito a creare un’immagine di impatto ispirata all’onda di Hokusai. La giuria ha attribuito una menzione speciale al disegno di Elia Altini di 3ª C per aver disegnato Pantani in fuga con il grattacielo sulle spalle. g.m.