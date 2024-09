Il Gruppo Hera recupera 1.900 pasti

Il Gruppo Hera rende noti i dati dell’ultimo semestre relativi al progetto CiboAmico, nato nel 2009 dalla collaborazione della multiutility con Last Minute Market, impresa sociale e società spin off dell’Università di Bologna che promuove la lotta allo spreco e la sostenibilità ambientale. Grazie a CiboAmico vengono recuperati e donati i pasti non consumati dalle mense aziendali del Gruppo Hera. Nella mensa Hera di Cesena, grazie a CiboAmico, è stato possibile recuperare quasi 1.900 pasti, per un valore complessivo che supera i 7.700 euro. Un risparmio che ha consentito alla onlus locale coinvolta di investire le risorse così liberate in altri progetti. Si tratta della Cooperativa Sociale Il Cigno di Viale Europa 654, e in particolare il Gruppo Appartamento Il Faro, una struttura residenziale che accoglie adulti in difficoltà in un percorso di reinserimento sociale lavorativo e familiare.