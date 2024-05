Il Kodokan continua a crescere

Nuove importanti soddisfazioni per il Judo Kodokan. Moreno Montalti e Maurizio Ferrari entrambi veterani dell’associazione sportiva cesenate hanno affrotnato, superandolo, l’esame da 5° dan. Nel percorso formativo sono stati affiancati dal tutor maestro Ettore Franzoni di Reggio Emilia, cintura nera 8° dan in collaborazione col maestro Vladimiro Burioli, cintura nera 7° dan, Michael Zoffoli, cintura nera 5° dan e Uke di entrambi e Francesco Di Leonforte, cintura nera 5° dan. Montalti in sede d’esame ha discusso la propria tesi dal titolo: ’Rinascere dal Covid attraverso lo spirito del judo’, mentre Ferrari ha argomentato ’Judo Kodokan e bushido a confronto’ alla Commissione Tecnica Nazionale. Tutti e due hanno ottenuto il massimo punteggio e la lode per le ricerche effettuate e i risultati tecnico-filosofici ottenuti. Queste nuove cariche hanno aggiunto un ulteriore valore alla società cesenate che risulta in regione, non solo come tra le più longeve, ma quella che conta al proprio interno il più alto numero di cinture nere di gradi superiori.

Prossimo appuntamento a carattere agonistico: il Trofeo Tricolore a Reggio Emilia.