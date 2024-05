Il lavoro al centro dell’incontro della Uil

"Buon lavoro, legalità e sicurezza", è il tema dell’incontro organizzato dalla Uil, che si terrà lunedì alle 15 al Palazzo del turismo "Primo Grassi" di Cesenatico. Le problematiche inerenti il mondo del lavoro, l’occupazione, le difficoltà delle imprese a reperire manodopera e le richieste degli stessi lavoratori, ma anche i tentativi di infiltrazioni mafiose, sono argomenti di grande attualità in riviera. Dopo i saluti del segretario generale della Uil di Cesena Paolo Manzelli, ci sarà una introduzione del segretario generale Fabio Piccinini, gli interventi del segretario generale della Uil Emilia Romagna Marcello Borghetti e del presidente nazionale Giuliano Zignani di Ital Uil; le conclusioni saranno affidate al segretario generale nazionale di Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. A seguire, a partire dalle 17, si terrà un interessante confronto e dibattito, al quale parteciperanno il magistrato Catello Maresca, Giuliano Zignani, Claudio Tarlazzi ed il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.

Zignani anticipa gli argomenti che saranno affrontati: "In riviera la malavita ha messo gli occhi e le mani sulle attività turistiche. Al sindaco Matteo Gozzoli diamo atto di avere avuto grande coraggio sull’operazione "Radici", ma da soli non si vince la battaglia. Per questo noi chiediamo di unire le forze tra sindacati, associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche, per far luce sulle compravendite sospette. Dobbiamo creare delle basi forti e fare un ragionamento assieme per sconfiggere la malavita organizzata; sono maturi i tempi di un patto per la legalità. L’altro aspetto è quello del lavoro irregolare, perchè ci sono ancora troppo casi di lavoratori sfruttati e ai quali non sono riconosciuti gli straordinari. Le associazioni devono intervenire, perchè c’è qualcosa che non funziona se un dipendente denuncia più redditi di un albergatore". Il sindaco Matteo Gozzoli dal canto suo è disponibile ad impegnarsi in questa direzione: "Noi siamo molto impegnati sul versante della legalità ed il Comune di Cesenatico, assieme alle associazioni sindacali incluso la Uil, è parte civile al procedimento penale "Radici".

Su questo fronte noi siamo già impegnati attivamente e l’iniziativa che si terrà lunedì al Palazzo del turismo – conclude Gozzoli –, è un momento importante di riflessione rivolto a tutti noi, ma è anche un’occasione per capire quali soggetti coinvolgere a livello di forze dell’ordine e dello Stato". La premessa da parte delle istituzioni è dunque quella sì di unire le forze e convocare un tavolo operativo, ma occorre coinvolgere in prima persona il prefetto ed i comandanti di carabinieri, polizia e guardia di finanza, remando tutti nella stessa direzione.