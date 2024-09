Il libro ‘riemerso’ di Elena Zoffoli

Venerdì alle 21 alla loggia di Palazzo Ghini in Corso Sozzi 39, l’autrice Elena Zoffoli presenta ’L’albero delle libertà - storia di una pioppa, di ribelli, clericali e carcerieri’. "Qualche tempo fa – commenta Elena Zoffoli – è riemerso da una scatola di ricordi un piccolo scrigno che mi ha spinta alla ricerca di cose passate della nostra città. Ne è emerso un episodio di storia da molto tempo dimenticato: nella notte dal 30 al 31 marzo 1829 venne innalzato in piazza Maggiore un albero della Libertà. La situazione politica dello stato Pontificio era particolarmente delicata, in quanto la sede era vacante e si viveva nell’attesa di un nuovo Pontefice. Questo episodio scatenò le preoccupazioni della Legazione pontificia di Forlì che avviò una curata indagine e nel giro di pochi mesi all’arresto di una trentina di stimati cittadini. Dialoca con l’autrice lo storico Franco Spazzoli e Nicoletta Dall’Ara.