"Il mio bar è una famiglia". Tanti coupon per Jana

"Venire a prendere un caffè qui, è come farlo in famiglia, tra amici. E’ lo spirito che ho voluto creare coi clienti, perché è così che mi piace essere accolta in un negozio piuttosto che in un pubblico esercizio quando la cliente sono io. La cortesia innanzitutto, unità alla professionalità e alla qualità dei prodotti che offriamo". Jana Piacenti di ‘Brivido Caffè’, bar a fianco del distributore di carburante Tamoil sulla via Cesenatico a Ponte Pietra, gestisce l’attività da poco più di anno ed è già diventata un punto di riferimento sia per gli abitanti della zona che per gli automobilisti di passaggio. Lo dimostra (anche) il fatto che sono tanti i tagliandi compilati nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Moka Rika.

"Ci sono persone che iniziano la giornata qui, alla mattina, andando al lavoro. E magari tornano per una pausa caffè o per il pranzo. E’ una grande soddisfazione, perché è la dimostrazione concreta del fatto che il lavoro viene apprezzato. E in effetti il nostro intento è quello di non lasciare niente al caso: proviamo tutte le miscele dei caffè, partecipiamo a corsi e cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa in più tra i prodotti offerti. Sono arrivata a Ponte Pietra da poco, ma prima avevo già maturato anni di esperienza nel settore: in tutto a oggi sono sette. Prima facevo l’impiegata. Sono contentissima di aver cambiato professione, qui si incontrano tante persone, si condividono momenti piacevoli e ci si confronta su tutto".

Luca Ravaglia