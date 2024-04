Il Panathlon Cesena festeggia al Da Vinci

Ora è una festa. Nel vero senso della parola, dal momento che da qui alle porte dell’estate, ci sarà davvero da divertirsi.

Vale per tutti, ma se la squadra di Domenico Toscano dovrà restare ’sul pezzo’ per un altro mesetto abbondante, con l’intento magari di mettere le mani sulla Supercoppa di serie C e perché no sul record di punti in campionato, i tifosi già da ora hanno pieno diritto di celebrare.

Tra le le tante feste che stanno già finendo in calendario ieri è stata ufficializzata quella del Panathlon Club Cesena.

Il sodalizio guidato da Dionigio Dionigi, da sempre legatissimo ai bianconeri, infatti organizzerà un evento speciale lunedì 29 aprile al Grand Hotel da Vinci di Cesenatico, al quale parteciperà anche il club al gran completo.