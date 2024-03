Il Parco del Pettirosso si allarga di oltre 3mila metri quadrati

Il Parco del Pettirosso diventa più grande. L’amministrazione comunale ha infatti acquisito una nuova area di 3.369 metri quadrati di terreno del valore di 107mila euro, nell’ambito di un accordo edilizio con un imprenditore privato. Una parte di questa area è stata utilizzata per ampliare il parco, che è un punto di ritrovo per tutto il quartiere Madonnina Santa Teresa e non solo, mentre 1.500 metri quadrati sono utilizzati per ampliare l’area sgambamento cani già presente.

Si tratta di una porzione di terreno situata tra il retro della scuola elementare Ada Negri e la sede della Fondazione La Nuova Famiglia, adiacente all’area di sgambamento cani, e questo permetterà di collegarla a quest’ultima per creare un altro ampio spazio. L’area verrà impreziosita da nuove piantumazioni, arredi e una nuova fontana per l’acqua potabile.

Il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi danno grande valore a questa operazione: "Il Parco del Pettirosso si amplia e riusciamo così a mettere a disposizione della collettività un’area verde ancora più grande, funzionale e accogliente. Pensiamo sia uno dei parchi più utilizzati di Cesenatico e così cittadini e famiglie avranno ancora più spazio".

"Siamo contenti di questo ampliamento – aggiunge – e abbiamo un’area per ingrandire anche l’area di sgambamento cani già esistente, andando a creare una zona bellissima all’interno del Parco del Pettirosso. Abbiamo mantenuto una porzione di terreno cuscinetto tra i nuovi confini dell’area cani e il giardino della scuola Ada Negri per garantire la sicurezza di tutti".

g.m.