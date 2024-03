Il parrucchiere dei campioni. Barba e capelli a Cesenatico

I calciatori dell’Italia Under 21 allenati da Carmine Nunziata, hanno scelto Enrico ’Chicco’ Candoli per sistemarsi i capelli. "Ho ricevuto una telefonata da parte di Matteo Ruggeri, il difensore dell’Atalanta e della nazionale Under 21, il quale mi chiedeva se ero disponibile a raggiungerli giovedì sera al Grand Hotel da Vinci – racconta Candoli –. Inizialmente avevo pensato a uno scherzo, fatto magari da uno dei miei amici che sanno della mia grande passione per il calcio". E invece...

"È stata un’esperienza magnifica, che porterò per sempre nel cuore, stare a contatto con dei giovani campioni è fantastico – continua –. Durante la serata abbiamo chiacchierato a lungo sul mondo del calcio e soprattutto quelle curiosità che da sempre animano le discussioni di noi tifosi".

Oltre a Ruggeri, i calciatori che hanno sistemato i capelli con Candoli sono il capitano della nazionale, Lorenzo Pirola della Salernitana, Cher Ndour che milita nel Braga in Portogallo, Franco Tongya dell’Aek Larnaca di Cipro, oltre ad alcune persone dello staff azzurro.

Giacomo Mascellani