Il ’Passaggio in Islanda’ dell’ex sindaco Conti alla Malatestiana

Viaggiatore e narratore. L’ex sindaco Giordano Conti, architetto, docente di Progettazione ambientale presso l’Università di Bologna, asseconda ancora una volta la sua verve di scrittore di viaggi. L’ultima sua produzione s’intitola "Icelandair. Passaggio in Islanda". Il volume, edito dalla casa editrice Il Ponte Vecchio, sarà presentato domani alle 17 nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. Accanto all’autore interverrà Raffaele Milani, Professore dell’Alma Mater Studiorum e Direttore del Laboratorio di ricerca sulle città e i paesaggi. E sull’Islanda ci sarà anche un approfondimento culturale con le letture di saghe islandesi a cura di Laura Falqui del Teatro da Camera. Nel libro, composto per due terzi da magnifiche foto che appaiono senza tempo tra tetti spioventi, terra nera, brughiere verdi, Conti narra il percorso di un viaggio nella terra degli elfi avvenuto quasi per caso. Uno scalo del volo Icelandair sulla via per gli Stati Uniti che è diventato, inaspettatamente, un soggiorno di cinque giorni "che mi ha svelato - dice Conti - un mondo fino ad allora per me sconosciuto". E quali sono state le prime impressioni? "Una terra estrema, inquieta e inquietante, che pare appena uscita dalla biblica creazione del mondo, con una natura ancora in divenire, ribollente e saturnina. luminescenze chiare e ovattate, arcobaleni multipli, tramonti impossibili, il giorno e la notte che d’estate o d’inverno non finiscono mai". Conti racconta dunque, giorno per giorno, quel "passaggio breve in un luogo affascinante, libero e selvaggio, dove vive una comunità orgogliosa della sua storia e delle sue saghe gremite di folletti. Un mondo contrassegnato dal silenzio, dal soffio del vento artico, da fattorie in mezzo al niente, pecore gonfie di lana e qua e là una piccola serra per l’insalata e i pomodori". Terra d’incanti, a cui Conti aggiunge, la sua capacità affabulatoria. Elide Giordani