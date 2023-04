Il Pd avvia il tesseramento "La Schlein porta iscritti"

di Andrea Alessandrini

Il tesseramento 2023 misurerà l’effetto Schlein sul Pd cesenate dove allignano fiducia e ottimismo. L’effetto della nuova leadership si fa già sentire in termini di entusiasmo e rinnovata passione, hanno assciurato il segretario di Federazione Nicola Della Pasqua, vicesindaco di Savignano e in predicato di essere scelto come candidato sindaco alle comunali del 2024, il segretario comunale di Cesena Lorenzo Plumari e il capogruppo consiliare Filippo Rossini, i quali hanno parlato ieri nella sede del partito in viale Bovio a Cesena del nuovo inizio dei dem locali dopo l’affermazione di Elly Schlein alle primarie del 26 febbraio scorso. Hanno presentato l’apertura del tesseramento nonché illustrato un documento approvato dai circoli di Cesena e le iniziative programmate per il 1° maggio.

"Siamo un partito aperto e inclusivo,ci aspettiamo un incremento dei tesserati", ha detto il segretario Dellapasqua il quale, a proposito dell’avvio del cantiere per le comunali 2024, ha rimarcato l’obiettivo di fare alleanze larghe e che tengano conto dei contesti dei singoli comuni.

La campagna di tesseramento che si apre in questi giorni sarà un banco di prova. A fine 2022 erano gli iscritti erano 2.100. "Dopo undici serate di discussione nei circoli di Cesena con oltre 300 partecipanti - hanno osservato Plumari e Rossini – è stato stilato il documento ’La forza della comunità’ in cui si sottolinea il Pd è l’unico partito italiano contendibile con la leadership scelta democraticamente da un’ampia platea. La contesa della primarie è stata corretta, la candidatura di Elly Schlein ha attirato nuove persone e la elezione di Bonaccini a presidente del partito indica la volontà di procedere uniti. Ora serve fare opposizione dura a questa destra con visione gerarchica, iniqua e reazionaria e lottare contro lo smembramento del mercato del lavoro, il sabotaggio del Pnnr, l’autonomia differenziata con cui ogni regione si sceglie le competenze, ponendosi al fianco dei migranti trattati dalla destra alla stregua di criminali".

In occasione del 1° maggio il Pd indirà 17 banchetti nel territorio e con un un manifesto intitolato ’Il nostro primo maggio’ incentrato sulla necessità del buon lavoro e della solidarietà nei confronti di chi ne è privo.

Il segretario di Federazione Nicola Della Pasqua ha annunciato l’ingresso nella segreteria di federazione, che si è riunita martedì sera, di Serena Zavalloni, per "l’impegno messo a disposizione del partito".

Zavalloni, 40 anni,assessora al Comune di Gambettola, è stata insieme a Luca Bussandri e all’ex assessore del comune di Cesena Daniele Gualdi, promotrice del comitato che ha sostenuto nel cesenate la candidatura di Elly Schlein. Nella segreteria comunale del Pd di Cesena è invece entrato Alex Giovannini, in uscita da Articolo 1 di cui era segretario.