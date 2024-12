Il presidente Aiello ieri in tribuna

Seconda sconfitta consecutiva per il Cesena sotto gli occhi del presidente John Aiello, presente anche domenica scorsa al ’Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia ed in tribuna ieri all’Orogel Stadium Manuzzi per assistere al match contro la Cremonese. Pre partita sul terreno di gioco per il numero uno del Cavalluccio che ha cercato anche lui di dare la carica ai giocatori nel riscaldamento prima della gara, alla fine però ha dovuto assistere anche ai fischi della curva rivolti alla squadra radunata sotto la ’Mare’ per il classico saluto finale. Nelle prossime ore John Aiello partirà alla volta dell’America e non assisterà quindi all’ultima gara del 2024, quella di sabato in casa della Carrarese, prima giornata del girone di ritorno. Il presidente ha trascorso alcuni giorni a Cesena e di sicuro ne avrà approfittato per stabilire, insieme al ds Fabio Artico le strategie del mercato di riparazione che si aprirà il 2 gennaio.

Andrea Baraghini