Il prof influencer alla Rocca inaugura gli ’Incontri con l’autore’

Questa sera alle 21 alla Rocca Malatestiana primo appuntamento della rassegna ’Incontri con l’autore’. Ultimo giorno di scuola con un ospite molto amato dai giovanissimi, Vincenzo Schettini, il prof influencer che oltre a fisico è anche musicista. Le due anime, quella artistica e quella scientifica, si sono fuse sotto l’idea di trasformare la fisica da pura nozione a vero e proprio intrattenimento, imitando lo stesso effetto che ha la musica sul palcoscenico: con il suo libro ’La fisica che ci piace’, edito da Mondadori Electa, ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia e ha appena conquistato il premio Elsa Morante per la sezione Ragazzi Esperienze. Alla Rocca intratterrà il pubblico in un one man show che si prospetta davvero appassionante. L’evento inizia alle 21, ingresso intero 10 euro, ridotto (under 18) 5 euro, biglietteria aperta dalle 19 per ritiro biglietti prenotati o acquisto biglietti su disponibilità residua. Punto ristoro della Rocca aperto con possibilità di prenotare cena prima dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni 3668274626 www.roccacesena.it

La rassegna ’Incontri con l’autore’ prosegue il 28 giugno con un altro grande pilastro della cultura italiana, il prof. Umberto Galimberti che incontrerà il pubblico con una serata evento dal titolo “Le emozioni. Una terra ancora abbastanza sconosciuta” e il 26 luglio tornerà alla Rocca il prof. Paolo Crepet che farà riflettere e dialogare sulle tematiche che riguardano i giovani, la loro educazione e i sentimenti che ci attraversano nella ricerca della nostra felicità.