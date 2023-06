Il punto ristoro dell’Ite Agnelli va a caccia di un gestore

E’ sul mercato il punto di ristoro dell’Istituto tecnico economico "Giovanni Agnelli" di Cesenatico. A fine anno scade infatti l’attuale contratto e la dirigenza scolastica ha pubblicato il bando di gara per la gestione del servizio bar dello storico edificio sul lungomare di Cesenatico angolo piazza Marconi, un tempo da tutti conosciuto come "Ragioneria" ed oggi appunto Ite Agnelli. La manifestazione di interesse degli operatori che intendono partecipare alla gara, deve essere inviata tramite Pec alla segreteria dell’istituto scolastico entro mezzogiorno del 20 giugno. Successivamente gli aspiranti gestori saranno invitati a presentare le offerte tecniche ed economiche, a seguito delle quali si procederà alla assegnazione del servizio, dopo l’esame della commissione. La durata dell’appalto è di cinque anni e mezzo, dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2029, ed il servizio interessa una popolazione scolastica di circa 450 studenti iscritti e 60 tra docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), quindi potenzialmente ci sono oltre cinquecento clienti nei giorni feriali. Dal sito dell’Istituto d’istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Cesenatico che comprende l’Ite "Giovanni Agnelli" ed il Liceo scientifico "Enzo Ferrari", è possibile scaricare il disciplinare di gara, la bozza di contratto e la restante documentazione. Per informazioni è possibile contattare telefonicamente la segreteria, anche per eventuali sopralluoghi nei locali del bar. La base d’asta è fissata a 7mila euro all’anno.

Giacomo Mascellani