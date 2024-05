Il regalo di don Gilberto ai parrocchiani di Bagnarola

I ricordi di una vita nella parrocchia di Bagnarola. Don Gilberto Gasperoni è tornato per un giorno nella chiesa affacciata sulla via Cesenatico, non solo per celebrare messa, ma per portare un dono speciale, costituito da migliaia di documenti e fotografie della parrocchia. A raccontarlo è lo stesso don Gilberto: "Ho 85 anni e sono giunto alla stazione Termini della mia vita e così mi sono cimentato per poter raccontare questa storia. È stato un duro e meticoloso lavoro di scansione, impaginazione e descrizione di materiale cartaceo ed immagini con le relative didascalie. Ci sono momenti ludici, ricreativi e spirituali, ritiri, Cresime, Comunioni, campi scuola, centri estivi, rappresentazioni teatrali, feste parrocchiali e tanti altri momenti comuni". Dal 2020 al 2022 il religioso ha curato un’opera che racchiude la storia fotografica documentata della nostra comunità dal 1976 al 2011, gli anni del suo sacerdozio a Bagnarola. Il tutto è racchiuso in cinque volumi, che cronologicamente vanno nei periodi 1976-1991, 1994-1999, 2000-2001, 2004-2007 e 2008-2011, attraverso i quali è possibile fare un tuffo nel passato. Complessivamente ci sono oltre 2.750 pagine, 5.150 fotografie e dettagliate didascalie. Don Gilberto Gasperoni ha donato alla parrocchia la sua personale copia, che ora si trova in archivio ed è consultabile su richiesta scrivendo all’indirizzo e mail acgbagna@gmail.com, oppure contattando direttamente la parrocchia di Bagnarola. Il religioso ha guidato queste anime per 35 anni e la sua memoria è quella di tante donne e tanti uomini, che possono rivedersi bambini e ragazzi in questi volumi.

g.m.