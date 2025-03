Il Romagna Rfc al rush finale. Caccia al secondo posto

Dopo la settimana di pausa, il Romagna Rfc oggi alle 14.30 tornerà in campo tra le mura amiche dello Stadio del Rugby di Cesena per la partita con il Paganica nel campionato di rugby di serie A. A quattro giornate dalla fine del torneo, le gerarchie del campionato sono piuttosto delineate, con il Livorno saldamente al comando del girone, Roma e Firenze rispettivamente al secondo e terzo posto, incalzati dal Romagna che, quarto con 47 punti, può ancora inserirsi nella lotta per i gradini più bassi del podio, dato che le prossime avversarie saranno proprio Roma e Firenze. Ma al di là del piazzamento finale, i Galletti vogliono consolidare il percorso di crescita compiuto nel corso della stagione, finora scandito da 8 vittorie, ultima quella a Roma sul campo della Primavera.

"E’ stata una prova positiva, abbiamo giocato un buon rugby per tutta la partita. Ripartiamo da qui – è il commento del tecnico Anthony Askew in vista di questo rush finale - Ci restano 4 partite da giocare, l’obiettivo è cercare di vincerle tutte. Se ci riuscissimo potremmo arrivare secondi in classifica e sarebbe un risultato straordinario. Arrivati a questo punto della stagione un po’ di stanchezza si inizia a sentire, considerando quanto i ragazzi hanno lavorato duramente per tutti questi mesi, ma l’approccio continua a essere positivo: se continuiamo ad avere fiducia nei nostri mezzi e nel nostro modo di giocare, possiamo puntare a ottenere altri risultati positivi, a partire dalla partita con il Paganica: è una squadra molto fisica, che gioca bene e dovremo cercare di affrontarla con il giusto atteggiamento".

Il Paganica è infatti un avversario da non sottovalutare, che arriva a questo appuntamento dopo la vittoria nel derby con L’Aquila che l’ha portata a distanza di sicurezza dalla zona playout e che dunque arriva a Cesena a caccia di conferme.

I convocati: Bastianelli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Greene, Maiga, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Perju, Piccirillo, Pirini, Sergi, Strada, Villani, Vincic, Zani.