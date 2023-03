Il sax di Alessandro Scala tra jazz, blues e funky

di Giacomo Mascellani

Il sassofono di Alessandro Scala e il suo quintetto, saranno i protagonisti del prossimo appuntamento di Jazzenatico, la rassegna organizzata al Noi Lounge Music Club, il locale sul lungomare di Cesenatico angolo viale Roma. Questa sera a partire dalle 21.30 si potrà così apprezzare il progetto musicale "Nu Jazz", in cui la musica jazz si fonde con il blues, il funky, il soul e l’elettronica. L’Alessandro Scala Quintet partirà dalle note dei grandi artisti degli anni ‘50 e ’60, per approdare allo standard jazz, alle composizioni originali scritte dallo stesso Alessandro Scala e alcuni brani della tradizione afroamericana rivisitati in chiave inedita. Ne viene fuori uno spettacolo originale, che vedrà brillare sul palco, insieme a Scala, il chitarrista Daniele Santimone, Enrico Ronzani al piano Fender Rhodes, Paolo Ghetti al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.

Alessandro Scala è un talentuoso sassofonista e compositore della scena jazz italiana, il quale da sempre si distingue per il suo sound personale e il suo vivere la musica in maniera eclettica. Si è esibito in molti festival e rassegne di prestigio, mentre fra le collaborazioni sono da segnalare quelle con Flavio Boltro Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Giovanni Falzone, Roberto Gatto e altri artisti di spessore.

Per il concerto di stasera la disponibilità di posti è limitata e pertanto la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati possono telefonare al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale.