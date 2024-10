Il segretario comunale Ugo Castelli va in pensione

Il segretario comunale di Cesenatico va in pensione. Ugo Castelli, per tutti ’il dottor Castelli’, lunedì ha chiuso il suo ufficio e salutato gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti. Castelli, 67 anni, originario di San Benedetto del Tronto ed in precedenza segretario nei comuni di San Mauro Pascoli e Coriano, aveva assunto l’incarico nel 2020. Il sindaco Matteo Gozzoli l’ha salutato così: "Abbiamo passato fianco a fianco questi ultimi quattro anni di lavoro. Buon riposo Ugo, ti aspetto per qualche giro in bicicletta".