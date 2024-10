Il turismo in riviera ieri e oggi. Del Vecchio lo racconta in un libro

"Un secolo di turismo a Cesenatico, dai pionieri agli anni 2000" è il titolo della conferenza organizzata dall’Università per gli adulti, che si terrà domani, alle 16, al Museo della Marineria. Il protagonista è Dante Delvecchio, 86 anni, storico albergatore illuminato, il quale con il libro "Un secolo di turismo Cesenatico", racconta come è nato e come si è sviluppato il turismo in riviera, dal secolo scorso all’inizio del nuovo millennio, cambiando anche il modo di vivere e l’economia di Cesenatico e di tutta la riviera romagnola. Sono storie di personaggi importanti e anche di persone semplici, di idee, di progetti e anche di errori. "Mi soffermerò soprattutto sul ricordo di alcune persone – anticipa Delvecchio – che hanno largamente contribuito a far crescere economicamente il territorio e hanno fatto la storia del turismo a Cesenatico. Sono persone con le quali ho collaborato per anni, molte delle quali sono anche diventate grandi amicizie. Essendo stato, oltre che albergatore e gestore di un albergo per 50 anni, anche presidente di enti pubblici del turismo come l’Azienda di Soggiorno, l’Apt del Forlivese e l’Adac, alcuni capitoli del libro affrontano temi di politica turistica, ovviamente secondo il mio personale punto di vista senza nessuna pretesa di essere sempre ‘dalla parte giusta’. Il turismo è una materia difficile, ampia e complessa, sulla quale si possono avere facilmente pareri e idee contrastanti. Racconterò infine alcune delle mie esperienze personali vissute in qualità di delegato della Regione Emilia Romagna durante le fiere turistiche più importanti in tutta Europa".

Giacomo Mascellani