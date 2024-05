Il turismo punta tutto su mare, cibo e sport

La Dmo ha approvato il piano di marketing triennale presentato dall’amministrazione comunale e realizzato dalla FTourism di Josep Ejarque, uno dei grandi nomi del turismo internazionale. Tutti i componenti pubblici, le associazioni di categoria e i privati, hanno deciso di affrontare un percorso assieme. L’approvazione è infatti arrivata all’unanimità ed è avvenuta dopo la presentazione delle scorse settimane, in un momento cruciale di condivisione, visto che si tratta di uno strumento mai adottato prima dal Comune di Cesenatico. Il documento è stato realizzato in sinergia con i tecnici comunali e l’assessorato al turismo. Il piano verrà presentato nei dettagli mercoledì 22 maggio alle 20.30 al Palazzo del turismo "Primo Grassi", dove interverranno il sindaco Matteo Gozzoli, l’assessore Gaia Morara e Josep Ejarque. Il progetto ha l’obiettivo di collocare Cesenatico come una destinazione turistica differenziata, con identità e personalità propria, basata sul turismo balneare; sviluppando tutte le sue possibilità a partire da servizi e attrattive, che adeguatamente strutturate e declinate possano permettere di proporla come blue wellness destination, cioè non come un territorio né come prodotto, ma come un’esperienza unica di benessere. Il piano ha inoltre lo scopo di rendere Cesenatico una "Destinazione Premium" della Riviera romagnola e allo stesso tempo una destinazione "Boutique", focalizzata sulla gastronomia e l’identità marinara della città. Questi due aspetti infatti sono stati riconosciuti come elementi identitari e di qualità della destinazione. Del resto se Cesenatico è una località turistica viva tutto l’anno e non soltanto nella stagione estiva, lo si deve soprattutto alla pesca e alla ristorazione, che danno valore e significati unici al borgo di pescatori. La strategia di gestione turistica si basa sul ruolo della Dmo, la Destination management organization (ossia il modello organizzativo per la gestione delle destinazioni turistiche), come soggetto di indirizzo strategico della destinazione Visit Cesenatico e sul rafforzamento della struttura operativa che dovrà occuparsi della gestione del prodotto, del marketing e la promozione della città, prevedendo anche la messa in rete di operatori qualificati e disposti ad impegnarsi nel cambio di passo della destinazione. La strategia di sviluppo turistico parte dalla necessaria differenziazione dell’offerta e si concentra sullo sviluppo di prodotti e servizi specializzati sul turismo balneare family-friendly, il turismo gastronomico, il turismo wellness e l’outdoor. Tutto questo sarà messo in atto con la costruzione di prodotti ed esperienze da parte sia del pubblico che del privato, che andranno immesse nel mercato e promosse.

Giacomo Mascellani