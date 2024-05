’Il Volatore’ atterra a Spazio Marte

Domani in scena a Spazio Marte lo spettacolo “Il Volatore”, un monologo surreale liberamente tratto dagli scritti di Danilo Casadei, detto Baciola. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Francesco Gobbi, attore, autore e poeta cesenate, formatosi alla scuola teatrale di Franco Mescolini, sarà diretto dalla regista Silvia Dall’Ara. Il Volatore narra della vita, realmente vissuta, del poeta di strada Danilo Casadei, detto Baciola, la vita “di un guerriero senza armi, con il buio dietro e la luce davanti“ come lui stesso la definiva. Lo spettacolo è un incontro tra fantasia e realtà e rimane tale fino alla fine, non svelando mai se il suo sogno, quello di volare, riuscirà a compierlo. Non svelerà se sarà il sogno dell’uno o l’illusione dell’attore, quell’attore che, conoscendo la storia di Baciola, ha cercato prima di dipingerlo narrando i suoi racconti, poi di incontrarlo e, in fine, di vederlo volare via. Appuntamento a Spazio Marte alle 21. Ingresso a offerta libera con prenotazione posti, fino a esaurimento, inviando una mail a info@spaziomarte.com o al 335.1322372.