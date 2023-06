Ilaria, tentatrice in televisione Una cesenate a Temptation Island

di Aldo Di Tommaso

Temptation Island: anche Cesena c’è. Lunedì scorso, in prima serata su Canale 5, sono andate in onda le prime puntate del programma, che vede sette coppie mettersi alla prova. A tentare i sette fidanzati e le sette fidanzate ci saranno 14 tentatori e 14 tentatrici, in entrambi i casi single. Il focus dello spettacolo è testare la fedeltà del rapporto e vedere se può andare avanti. Per tre settimane, quindi, le coppie vivranno separate in due diversi villaggi all’interno del resort Is Morus Relais in Sardegna. Durante il momento del falò fidanzati e fidanzate vedranno quello che stanno combinando i rispettivi partner e alla fine del percorso nel falò decideranno se proseguire insieme o meno.

Tra le tentatrici c’è Ilaria Tentoni: ventottenne riminese ma residente a Cesena, nata sotto il segno del sagittario, laureata in igiene dentale. Per anni Ilaria ha lavorato nel settore della moda, e tutt’ora le piace seguire le ultime tendenze. Ha abitato per 6 anni a Milano, dove lavorava proprio come modella e fotomodella. Ama poi lo skincare, e tutti quei prodotti volti a rendere la pelle più giovane e più bella. Il suo idolo è l’attrice statunitense Angelina Jolie. Altri suoi hobby? Lo sport e la linea, prima di tutto. Ilaria adora mantenere uno stile di vita sano. Infatti, segue una dieta molto equilibrata. Mangia infatti riso, pollo, pesce. Le piace cucinare dolci fit e i pancake proteici la mattina. Si allena poi spesso in palestra e fa lunghe corse sulla spiaggia.

Lei stessa poi si definisce (nel corso di interviste precedenti) "molto dinamica. Non mi piace stare ferma. Amo svolgere tante attività e metterci tanta grinta in quello che faccio". Una persona con la quale è piacevole passare una serata a detta degli amici: "Ogni momento in cui c’è lei, diventa sempre l’anima della festa. Ci fa un sacco divertire". Un mix di energie, che però sono il frutto di una sua costante preparazione psico-fisica: "Amo meditare, rilassarmi. Mi aiuta molto fare yoga".

Inoltre, ha affermato che apprezza che gli uomini la cerchino per l’aspetto fisico, ma fino a un certo punto: "Ci tengo che nella relazione vengano fuori il mio carattere e i miei valori. Per me sono fondamentali l’amicizia, il rispetto e la famiglia". Attualmente Ilaria è single, ma il suo ex fidanzato (5 anni di relazione) è un noto modello e personaggio televisivo già stato in passato sui set di Ballando con le stelle e L’isola dei famosi. Dopo la fine della storia (entrambi vivevano a Milano), Ilaria è tornata a vivere in Romagna. È stata anche corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e donne. I futuri obiettivi per lei: carriera e famiglia.