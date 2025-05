"Immigrati irregolari, sbarchi crollati"

"Abbiamo ereditato una situazione disastrosa a causa delle politiche immigrazioniste della sinistra, ma grazie al Governo Meloni l’Italia sta voltando pagina. In Italia si entra solo regolarmente, e chi entra lo decide lo Stato italiano, non i trafficanti di esseri umani". È il commento dell’on.Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito, dopo il doppio appuntamento svoltosi a Cesena sul tema immigrazione e identità.

Si è tenuta la terza lezione della Scuola di formazione politica di Fratelli d’Italia (nella foto), intitolata ’Migranti: prima di tutto i doveri’, alla presenza dell’on.Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento immigrazione Fdi, e con la moderazione di Nicholas Pellegrini: "Abbiamo illustrato le politiche concrete messe in campo dal Governo per contrastare l’immigrazione irregolare: i numeri parlano chiaro. Rispetto allo scorso anno, registriamo il 60% in meno di sbarchi, il 30% in più di rimpatri e 1.000 morti in meno nel Mediterraneo. Risultati che ci incoraggiano ad andare avanti con determinazione e idee chiare", ha aggiunto l’on.Buonguerrieri.

A seguire, al palazzo del Ridotto, si è svolta la presentazione del libro di Daniele Capezzone ’Occidente. Noi e loro’, alla presenza dell’autore e con la partecipazione dell’on. Kelany e del giornalista Matteo Carnieletto: "I due eventi hanno registrato tanta affluenza con numerose domande dal pubblico - prosegue l’on. Buonguerrieri – : c’è un grande bisogno di verità e di chiarezza su un tema troppo a lungo ostaggio della distorta narrazione della sinistra, ma registriamo anche tanto orgoglio nell’appartenenza alla nostra civiltà".