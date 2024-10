In memoria di Giovanni Bissoni. Il programa delle iniziative

A un anno dalla prematura scomparsa di Giovanni Bissoni, il compianto sindaco di Cesenatico e assessore regionale alla sanità, l’associazione che porta il suo nome ha deciso di ricordarlo con una serie di iniziative che si terranno domani a partire dalle 15 al Museo della Marineria di Cesenatico. L’associazione Giovanni Bissoni, promossa dagli amici e dalle amiche che intendono portare avanti le idee di Giovanni legate ad una sanità pubblica, giunge a questa giornata per fare un bilancio del primo anno di attività. Tra i progetti portati avanti ci sono la presentazione pubblica fatta lo scorso mese di marzo nella sede della regione Emilia-Romagna, l’incontro sul tema dell’autonomia differenziata a confronto con lo stato critico del servizio sanitario nazionale in aprile presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, l’evento "Che nessuno sia lasciato solo. Le scelte sul fine della vita" in luglio all’Auditorium Mast di Bologna ed un ulteriore panel on line sui temi del fine vita in agosto. L’ex sindaco Luciano Natali fa il punto della situazione: "Abbiamo scelto, coerentemente con la figura alla quale ci siamo ispirati, la strada meno facile e meno celebrativa, toccando temi di scottante attualità. Mettiamo sempre al centro la sanità, alla quale tanto impegno ha dedicato Giovanni, allargando la riflessione alla qualità della nostra democrazia. Inoltre abbiamo voluto dare un significato anche culturale dei vari interessi di Giovanni Bissoni, che lo rendevano una persona unica, allestendo due mostre". All’iniziativa interverranno il sindaco Matteo Gozzoli e l’ex presidente della regione Vasco Errani, anche presidente dell’associazione Giovanni Bissoni.