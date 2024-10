In quattro nei guai per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri di Cesenatico hanno effettuato servizi e controlli sulle principali arterie stradali e nelle località di ritrovo giovanile. Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 200 persone e sottoposti ad accertamento decine di automobilisti, quattro dei quali sono stati denunciati per "guida in stato di ebbrezza", poiché avevano un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Uno di questi è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, perché durante la stesura del verbale e l’affidamento dell’auto al soccorso stradale, ha tentato di opporsi. Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato dai militari dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo per il reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. È accaduto in una strada di Gatteo dove il 20enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione, dove è spuntato un coltello lungo 19 centimetri che gli è stato sequestrato. Un cittadino straniero controllato in largo San Giacomo nel centro di Cesenatico, dove da anni i cittadini denunciano condizioni di insopportabile degrado, è stato denunciato per soggiorno illegale sul territorio italiano, mentre altri due stranieri, controllati dai carabinieri della stazione di Gambettola, sono stati denunciati perché si sono rifiutati di fornire le loro generalità, circostanza che ha costretto i militari ad eseguire in caserma il fotosegnalamento per la loro identificazione.