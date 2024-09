In spiaggia una montagna di rifiuti tra i bagnanti

L’estate e finita, ma l’ultima domenica della stagione balneare sulla spiaggia di Zadina è stata rovinata da una montagna di rifiuti proprio davanti alla passerella del bagno Clipper. "Oggi ho potuto notare la lungimiranza dei nostri amministratori malgrado la stagione non sia definitivamente terminata – si lamenta Ugo Vandelli, ex commissario di polizia – Con la presenza di villeggianti e pendolari amanti del mare è stato deciso di ammucchiare e poi erigere una montagna di detriti alta circa tre metri proprio davanti alla passerella del bagno Clipper. Questo è avvenuto nel weekend tra sabato e domenica, in un’area nella quale gli stabilimenti balneari erano ancora aperti e frequentati da diverse persone come il Pineta, il Clipper e il Vega. Alcune considerazioni: odori sgradevoli con la presenza di diversi insetti fastidiosi. I lavori di pulizia non potevano essere svolti nei prossimi giorni? La collina non poteva essere eretta pochi metri più avanti davanti ai bagni già chiusi? E ancora, non era possibile raccogliere subito il materiale ammucchiato evitando il disagio subito dai villeggianti ancora presenti che hanno pagato per stare al mare e non in una discarica a cielo aperto. Questa lodevole iniziativa ha rovinato una giornata di fine stagione che poteva essere molto più piacevole".