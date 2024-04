Inaugurata la targa allo stadio: "In ricordo dei fratelli Macrelli"

A San Mauro Pascoli, domenica scorsa prima della partita della Sammaurese contro la capolista Carpi che ha battuto 3 a 0 i padroni di casa, è stato inaugurato il pannello che ricorda i cinque fratelli Macrelli ai quali è dedicato lo stadio comunale. L’idea è stata dei due benefattori sammauresi Mauro Rossi e Giuseppe Casadei. "Cinque fratelli, mugnai durante la settimana, leoni sui campi di calcio la domenica": questa la scritta riportata sul pannella. Naturalmente i figli e i nipoti dei fratelli Macrelli non sono voluti mancare a questa inaugurazione. "Un ringraziamento in particolare va alla signora Adalgisa Macrelli e alla figlia Renata che hanno da subito accolto con entusiasmo questa nostra iniziativa", hanno detto Rossi e Casadei.

Nei discorsi di rito sono stati ricordati non solo i cinque fratelli ma tutta la famiglia per il sostegno che hanno dato a tutta la comunità Sammaurese: Marino ’Mareino’, Gilberto ’Biagio’, Agostino ’Cocco’, Edoardo ’Manghein’, Giuliano ’Caco’: "Durante la seconda guerra mondiale non hanno mai negato un pacco di farina a chi aveva biosgno, a chi non aveva nulla da mangiare e neppure soldi".

Ermanno Pasolini