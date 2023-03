Inaugurato il Cala Madonnina "Un punto di riferimento"

Il più popoloso quartiere di Cesenatico ha un nuovo punto di ritrovo. In piazza Pio La Torre, al centro dell’area di espansione urbana del rione Madonnina Santa Teresa, dove vivono circa 9mila dei 26mila residenti in città, è stato inaugurato il Cala Madonnina, un bar che si pone come un punto di riferimento per coloro che desiderano trascorrere momenti di relax e partecipare anche ad iniziative ed eventi musicali. I titolari del Cala Madonnina sono Michael Nardi e Valentina Fellini (nella foto con il sindaco Gozzoli), coppia nel lavoro e nella vita privata, che tre anni fa hanno investito molto in un progetto di riqualificazione del Bagno Romeo, realizzando il Cala Romeo, rivelatasi poi una delle iniziative più importanti sulla spiaggia del centro di Cesenatico, visto che è diventato subito uno degli stabilimenti balneari più frequentati dai giovani, ma capace anche di soddisfare per la sua impostazione anche un pubblico maturo che vuole divertirsi e stare bene. "Con questa impostazione _ dicono Michael e Valentina _, vogliamo lanciare anche il Cala Madonnina, dove puntiamo anche a coinvolgere le famiglie con bambini, organizzare feste e compleanni; in sostanza un vero punto di ritrovo". All’inaugurazione hanno partecipato molti residenti ed i componenti del Comitato di quartiere, molto felici di questa nuova attività. Il sindaco Matteo Gozzoli al taglio del nastro ha espresso i suoi auspici: "Siamo felici di vivere questa bella giornata che auguriamo sia la prima di una lunga serie; il Cala Madonnina può diventare un punto di riferimento per tutto il quartiere e non soltanto".

g.m.