Incendio in A14, fiamme e paura in corsia Nord

Cesena, 28 maggio 2025 – Incendio in A14 oggi poco dopo le 18. E’ successo in corsia Nord al chilometro 108.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra squadra del Distaccamento vigili del fuoco di Cesena.

I pompieri hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada. Sul posto anche la polizia Stradale e personale di Autostrade. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte vetture nè ferite persone.