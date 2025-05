Schianto in autostrada. Autocarro si ribalta. Ferito il conducente

È stato un pomeriggio di passione quello di ieri per chi viaggiava sull’autostrada A14 in direzione Nord all’altezza del casello di Cattolica. Lì dove intorno alle 18 un autocarro francese che trasportava materiale per un trasloco si è ribaltato a seguito dello scoppio di uno pneumatico. La ruota esplosa ha infatti fatto perdere il controllo al mezzo pesante che si è scontrato frontalmente contro il guardrail per poi finire a ruote all’aria terminando la propria corsa su di un fianco in corsia di emergenza e disperdendo lungo la carreggiata il proprio carico. Fortunatamente, l’autocarro non ha coinvolto altri veicoli in transito durante l’incidente, ma il conducente del mezzo è rimasto gravemente ferito nel sinistro.

Sul posto si sono infatti subito precipitati i soccorsi del 118 con l’eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Il traffico in A14 è stato conseguentemente rallentato per l’atterraggio e, successivamente, decollo dell’elimedica su cui è stato trasportato il conducente dell’autocarro verso l’ospedale ’Bufalini’ di Cesena. Il traffico è stato poi rallentato anche per consentire alle forze dell’ordine di compiere i rilievi del caso, oltre a sgomberare la carreggiata dagli oggetti persi dal retro del mezzo pesante e sparsi lungo l’asfalto dell’autostrada.