Mare pulito. In piazza sventola la bandiera blu

Issata la bandiera blu, simbolo di un mare pulito e di una spiaggia accogliente e sostenibile. Il vessillo sventola sul pennone in piazzale San Martino apre di fatto la stagione estiva che giovedì sera ha avuto un momento importante con l’ormai tradizionale festa del bagnino in zona porto. Oggi viene definita la ‘Rustida del bagnino’, ma resta un momento per ricordare il fortunale che si abbatté sulla costa nei primi giorni di giugno del 1964, devastando la spiaggia. Gli stabilimenti andarono in frantumi. Una lunga scia di devastazione a cui seguì nei giorni seguenti qualcosa di inaspettato: i turisti scesero sulla sabbia e aiutarono i bagnini a ricostruire gli stabilimenti. "Per la nostra città - ha detto rivolta al pubblico presente la sindaca Daniela Angelini - questa festa è motivo d’orgoglio perché restituisce simbolicamente la nostra gratitudine per quel gesto di solidarietà che tanti turisti 61 anni fa hanno dimostrato per Riccione. La spiaggia e il mare sono i nostri beni più preziosi che cerchiamo di tutelare e salvaguardare grazie all’aiuto dei bagnini e degli operatori". Ad accogliere i turisti, oltre ai 200 chili di sardoncini sulla griglia, da giovedì c’è anche la bandiera blu.